Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, Kepez Kaymakamı Şahin'i ziyaret etti

Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin'i ziyaret etti.

Çorumlu İş İnsanları Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler görüşüldü.

Şahin, bu tür ziyaretlerin ve işbirliklerinin Kepez ilçesinin hem ticaret hem de bölgesel kalkınmasına faydası olduğunu belirtti.

Platform Başkanı Halil Güvenbaş da Antalya’nın ekonomik potansiyelini en verimli şekilde kullanmak adına dayanışma içerisinde olmak istediklerini kaydetti.

İşbirliklerine önem verdiklerine değinen Güvenbaş, bölgesel kalkınmayı desteklemek için çeşitli projeler geliştireceklerini bildirdi.