Dubai'den inşaat firma sahipleri Antalya'da yatırımcılarla buluştu

Tanıtım etkinliğinin farklı şehirlerde devam edeceğini aktaran Çimen, "Bu organizasyonla Dubai ve Türkiye'nin gayrimenkul işbirliklerini güçlendirmeyi, Türk yatırımcılarını Dubai’nin sunduğu fırsatlarla buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektörü şirketlerinden Parcel Estates'in üst yöneticisi Özden Çimen, bu etkinliği gayrimenkul işbirliklerini güçlendirmek için düzenlediklerini belirtti.

Kentteki bir otelde gerçekleşen programda, Türk yatırımcılar, Dubai'nin inşaat firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

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