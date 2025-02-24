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        Serik'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:37 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:47
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        Serik'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Mızrap Y'nin kullandığı 42 KD 816 plakalı otomobil ile Abdullah Kürşat S. idaresindeki plakasız motosiklet Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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