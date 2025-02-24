Serik'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mızrap Y'nin kullandığı 42 KD 816 plakalı otomobil ile Abdullah Kürşat S. idaresindeki plakasız motosiklet Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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