Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ATSO Başkanı Hacısüleyman, Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleriyle buluştu

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kentteki Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        ATSO Başkanı Hacısüleyman, Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleriyle buluştu
        ABONE OL

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kentteki Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

        Hacısüleyman, platform başkanı Halil Güvenbaş ve üyelerinin ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentin ekonomisine katkıda bulunanlarla işbirliği içinde olduklarını belirtti.

        İş insanlarıyla diyalog içinde olmanın ticaretin daha verimli hale gelmesi adına büyük önem taşıdığını ifade eden Hacısüleyman, "Bu tür işbirlikleri hem ülke ekonomisi hem de bölgesel kalkınma adına son derece yararlı olacaktır." dedi.

        Güvenbaş da platform olarak yeni ticari alanlar ile Antalya ekonomisi için faydalı olabilecek projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

        Ziyarette, ticaretin dijitalleşmesi, lojistik sektöründeki gelişmeler ve yeni işbirliği fırsatları değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov Ankara'da
        Lavrov Ankara'da
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu etkisinde gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü
        Uyuşturucu etkisinde gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü
        'Kıskaç-40' operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheli, adliyede
        'Kıskaç-40' operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheli, adliyede
        Antalya'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan 77 şüpheli a...
        Antalya'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan 77 şüpheli a...
        Serik'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Serik'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kumluca'da 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında halı saha futbol tur...
        Kumluca'da 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında halı saha futbol tur...
        Finikeli berber 62 yıldır mesleğini sürdürüyor
        Finikeli berber 62 yıldır mesleğini sürdürüyor