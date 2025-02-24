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        Antalya DOB "Operadaki Türk Karakterleri" konseri verecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operadaki Türk Karakterleri" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:12 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:12
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        Antalya DOB "Operadaki Türk Karakterleri" konseri verecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operadaki Türk Karakterleri" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser yarın saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Rejisörlüğünü Yiğit Günsoy'un üstlendiği konserde, tarihe iz bırakan Türk komutanlar, padişahlar ve güçlü karakterler, dünya sahnesinde yankı bulan hikayeleriyle bir araya gelecek.

        Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın tutkuyu ve entrikayı ustalıkla yansıtan "Saraydan Kız Kaçırma" ve "Zaide", Gioacchino Rossini'nin "Maometto II (II. Mehmet)", "İtalya'da Bir Türk" ve "Cezayir'de İtalyan Kız", Carl Maria von Weber'in melodileriyle hafızalarda yer eden "Oberon (Peri Kralı'nın Andı)", Georges Bizet'in doğu ezgilerine yer verdiği "Djamileh (Cemile)", Gaetano Donizetti'nin "Dom Sebastien", George Frideric Handel'in "Tamerlano", Antonio Vivaldi'nin Sultan Bayezid'in görkemli hayatını ele aldığı "Bajazet (Bayezit)" ve Giuseppe Verdi'nin Hun İmparatoru Atilla'nın dünyaya nam salan hikayesini anlattığı "Atilla" operalarından bölümler sanatseverler için seslendirilecek.

        Piyanist Ahmet Sait Karabulut eşliğinde gerçekleştirilecek konserde sopranolar Şen Sılay Erman ve Betül Uzunoğlu, mezzo soprano Tuğçe Oğuzülgen, tenor Dağhan Ergün, bariton Muhammed Yusuf Yıldız ve bas Şafak Güç karakterlere hayat verecek.

        Tek perdelik rejili konsere, 7 yaş ve üzeri sanatseverler katılım sağlayabilecek.

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