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        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" başladı

        Antalya'da Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde, 7 üniversitenin desteğiyle düzenlenen "Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF)" kapılarını araladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:21 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:10
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        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" başladı
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        Antalya'da Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde, 7 üniversitenin desteğiyle düzenlenen "Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF)" kapılarını araladı.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında, katılımcı üniversitelere ve sponsorlara plaket verildi.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'dan bu yana düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları'nın 43'üncüsünün organize edildiğini, nisan sonuna kadar 50 fuarın tamamlanacağını söyledi.

        "Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen fuarların birçok kentteki en büyük organizasyon haline geldiğini, yüzlerce şirket ve yöneticilerini, on binlerce insanı ağırladığını anlatan Atay, fuarların Türkiye'nin dört bir köşesinde yetenek yönetimi kültürünü geliştirdikleri ve öne çıkardıkları önemli araçlardan biri olduğunu dile getirdi.

        Öte yandan Atay, 6 yıldır devam eden Ulusal Staj Programı için başvurularının son haftasına gelindiğini, sistemde aksaklık yaşanmaması adına gençlerin başvurularını son güne bırakmamaları gerektiğini duyurdu.

        Kamuya yapılan başvurularda staj programı ve fuarların etkisinin gözlemlendiğini vurgulayan Atay, "Kamuya yapılan başvurularda Ulusal Staj Programı ve Bölgesel Kariyer Fuarlarımızın bir etkisi olarak 5 kata kadar nitelik artışı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Özellikle staj programımızın dünyanın gelişmiş ekonomileri tarafından benzerleri yapılmaya başlandı, hatta bazıları aynı isimle yapıyor. Çünkü bu çalışmalar gençlerimize hem kamunun hem özel sektörün fırsatlarını tanıma, yerinde görme ve doğru istedikleri yönde tercih yapma şansı tanıyor." diye konuştu.

        - 20-24 yaş grubu işsizlik oranı düştü

        Fuar yapılan, üniversite kariyer merkezi olan şehirlerde istihdam artışı görüldüğüne değinen Atay, şunları kaydetti:

        "Sanayi sektöründe ve hizmet sektöründe artış görülüyor. Kişi başı gayrisafi milli hasıla, firma sayısı artıyor. İşsizlik başvurusu düşüyor. 2019'da 20-24 yaş grubu dediğimiz, kariyerlerine adım atacak gençlerin işsizlik oranı yüzde 28,5'tu. 5 yıllık etkin müdahaleler sonucu bu oran yüzde 16,2'ye düştü. Şu anda Akdeniz Havzası'nda İspanya, İtalya gibi ülkeleri geride bırakarak 20-24 yaş grubu istihdamında en iyi ülke durumuna geldik. Üstelik etrafımızda olup biten bunca olumsuzluklara rağmen bunu başarabildik."

        Atay, kurulan Erken Dönem Kariyer Ekosistemi'nin 20-24 yaş grubunda istenen yönde, etkili sonuç verdiğinin altını çizdi.

        - Mesleki eğitimden istihdama geçiş etkin hale gelecek

        Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalışma Grubu (MEİS), çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Atay, "20-24 yaş grubunda oluşturduğumuz gibi bir ekosistemi orada da oluşturuyoruz. Bunu 20'den fazla bakanlık ve sivil toplum, meslek örgütleriyle yapıyoruz. MEİS eylem planı hazırlandı, 7 politika, 22 tedbir ve 77 eylemimiz var. Bu çerçevede 3 yıllık bir zaman zarfı içerisinde inşallah mesleki eğitimden istihdama geçişi de etkin bir konuma getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise fuarların gençlere kaliteli meslek kazandırmak ve ülkeye katma değer sağlamalarını desteklemek açısından önemli bir aracı görevi üstlendiğini belirterek, fuarda 200'e yakın firmanın yer aldığını söyledi.

        Fuarı ziyaret eden gençler, firma temsilcileriyle bir araya gelerek, iş, staj, eğitim, konferans, mülakat gibi deneyimler elde edebilecek.

        Çeşitli atölye ve dış alan etkinlikleri ile söyleşilere de ev sahipliği yapan fuar, yarın sona erecek.

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