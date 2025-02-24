Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" başladı

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde, 7 üniversitenin desteğiyle düzenlenen "Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF)" kapılarını araladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında, katılımcı üniversitelere ve sponsorlara plaket verildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'dan bu yana düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları'nın 43'üncüsünün organize edildiğini, nisan sonuna kadar 50 fuarın tamamlanacağını söyledi.

"Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen fuarların birçok kentteki en büyük organizasyon haline geldiğini, yüzlerce şirket ve yöneticilerini, on binlerce insanı ağırladığını anlatan Atay, fuarların Türkiye'nin dört bir köşesinde yetenek yönetimi kültürünü geliştirdikleri ve öne çıkardıkları önemli araçlardan biri olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Atay, 6 yıldır devam eden Ulusal Staj Programı için başvurularının son haftasına gelindiğini, sistemde aksaklık yaşanmaması adına gençlerin başvurularını son güne bırakmamaları gerektiğini duyurdu.

Kamuya yapılan başvurularda staj programı ve fuarların etkisinin gözlemlendiğini vurgulayan Atay, "Kamuya yapılan başvurularda Ulusal Staj Programı ve Bölgesel Kariyer Fuarlarımızın bir etkisi olarak 5 kata kadar nitelik artışı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Özellikle staj programımızın dünyanın gelişmiş ekonomileri tarafından benzerleri yapılmaya başlandı, hatta bazıları aynı isimle yapıyor. Çünkü bu çalışmalar gençlerimize hem kamunun hem özel sektörün fırsatlarını tanıma, yerinde görme ve doğru istedikleri yönde tercih yapma şansı tanıyor." diye konuştu.

- 20-24 yaş grubu işsizlik oranı düştü

Fuar yapılan, üniversite kariyer merkezi olan şehirlerde istihdam artışı görüldüğüne değinen Atay, şunları kaydetti:

"Sanayi sektöründe ve hizmet sektöründe artış görülüyor. Kişi başı gayrisafi milli hasıla, firma sayısı artıyor. İşsizlik başvurusu düşüyor. 2019'da 20-24 yaş grubu dediğimiz, kariyerlerine adım atacak gençlerin işsizlik oranı yüzde 28,5'tu. 5 yıllık etkin müdahaleler sonucu bu oran yüzde 16,2'ye düştü. Şu anda Akdeniz Havzası'nda İspanya, İtalya gibi ülkeleri geride bırakarak 20-24 yaş grubu istihdamında en iyi ülke durumuna geldik. Üstelik etrafımızda olup biten bunca olumsuzluklara rağmen bunu başarabildik."