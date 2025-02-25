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        Alanya'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:56
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        Alanya'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        A.S.Y. (29) idaresindeki 33 AGD 887 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi Dimçayı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, araçta bulunan Ersin Barcın'ın (41) kaza yerinde hayatını kaybettiğin belirledi.

        Yaralılar sürücü A.S.Y. ile araçtaki A.A. (35) ve S.S. (44), Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Barcın'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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