Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Eğitimde Yapay Zekanın ABC'si" konferansı düzenlendi

        Antalya'da düzenlenen "Eğitimde Yapay Zekanın ABC'si" konferansında yapay zekanın eğitimdeki yeri ve geleceği konuşuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Eğitimde Yapay Zekanın ABC'si" konferansı düzenlendi
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen "Eğitimde Yapay Zekanın ABC'si" konferansında yapay zekanın eğitimdeki yeri ve geleceği konuşuldu.

        Muratpaşa ilçesindeki bir otelde Bahçeşehir Koleji tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen konferansta, Bahçeşehir Koleji uzmanlarınca hazırlanan ve yapay zeka destekli eğitim asistanı özelliğiyle öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim olanağı sunan BKAi platformu tanıtıldı.

        Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, açılışta yaptığı konuşmada, yapay zeka destekli eğitim asistanı özelliği bulunan platformun, dünyada içerisine eğitim müfredatının entegrasyonu yapılmış ilk örnek olduğunu söyledi.

        Yapay zekanın içerisinde olduğu her şeyi değiştirdiğini ve dönüştürdüğünü anlatan Dağ, yapay zekayı eğitimde kullanan öncü kurumlardan biri olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

        Öğrencilerin anlamadıkları konuları dinlediği, yapamadıkları sorularda yardım aldıkları BKAi asistanın kolej okullarında aktif kullanıldığını belirten Dağ, eylülden itibaren öğretmen asistanının da kullanılmaya başlanacağını ifade etti.

        Asistanın öğretmenlerin idari yüklerini üzerinden alacağını aktaran Dağ, "Yapay zeka öğretmenlerimizin üzerinden idari görevleri alınca hocalarımız daha çok kendi ana mesleklerine odaklanmış olacaklar. Sınıf içi uygulamalarda kendi yetenek, bilgi ve birikimleriyle bu uygulamaları özgünleştirmekte, öğrencilerini birebir takip ederek rehberlik, mentörlük edebilme fırsatına sahip olacaklar." diye konuştu.

        Veli ve yöneticiler için de yapay zeka destekli asistanın hayata geçirileceğini duyuran Dağ, bu uygulamayla öğretmenlerin yapay zeka sayesinde velisiyle hızlı, net, güncel veriyle daha sürdürülebilir bir iletişim kuracağını ve eğitim öğretim sürecini kuvvetlendireceğini kaydetti.

        - "BKAi, eksik konuların tamamlanması için asistan desteği veriyor"

        Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ise BKAi'nin kolej uzmanlarınca hazırlanan eğitim materyallerine ulaşma imkanı sunan, eksik konuların tamamlanması için asistan desteği veren, meslek seçimi, okul kabulleri ve rehberlik alanlarını da kapsayan yapay zeka destekli bir platform olduğunu anlattı.

        BKAi asistan özelliğinin öğrencilerin sorularına sesli cevap alabildiği öğretici bir model olduğunu aktaran Aslan, asistanın aşamalı olarak sorduğu sorularla öğrencinin kendi kendilerine cevaba ulaşmasını sağlamayı amaçladığını ifade etti.

        BK Mobil Genel Müdürü İsrafil Dilmeç de platformun teknik çalışma sürecine ve veri güvenliğinin korunmasına ilişkin bilgi verdi.

        Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur ise sunumunda, yapay zekanın gelecekte birçok mesleği ortadan kaldıracağını ve yeni meslekleri ortaya çıkaracağını, el becerisiyle yapılan mesleklerin ise kaybolmayacağını dile getirdi.

        Samur, yapay zekayla görüntü ve seslerin taklit edilebileceğini, montaj videoların yaygınlaşacağını ifade ederek, "Gelecekte yapay zeka okuryazarı olan, bunu iyi analiz edebilen, gördüğü şeyi sorgulayan bir öğrenci profiline ihtiyacımız var." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!

        Benzer Haberler

        'Oğlum para için öldürüldü'
        'Oğlum para için öldürüldü'
        Antalya'da sokakta işlenen cinayetin sanıklarının yargılanması sürüyor
        Antalya'da sokakta işlenen cinayetin sanıklarının yargılanması sürüyor
        Alanya'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Alanya'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Alanyalı marangoz, kütükten araba yaparak çocukluk hayalini gerçekleştirdi
        Alanyalı marangoz, kütükten araba yaparak çocukluk hayalini gerçekleştirdi
        Müzisyen Cem Köksal hobi olarak başladığı gitar üretiminde dünyaya açılıyor
        Müzisyen Cem Köksal hobi olarak başladığı gitar üretiminde dünyaya açılıyor
        Polis memuru evinde ölü bulundu
        Polis memuru evinde ölü bulundu