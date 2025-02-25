Antalya'da "Eğitimde Yapay Zekanın ABC'si" konferansı düzenlendi

Antalya'da düzenlenen "Eğitimde Yapay Zekanın ABC'si" konferansında yapay zekanın eğitimdeki yeri ve geleceği konuşuldu.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde Bahçeşehir Koleji tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen konferansta, Bahçeşehir Koleji uzmanlarınca hazırlanan ve yapay zeka destekli eğitim asistanı özelliğiyle öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim olanağı sunan BKAi platformu tanıtıldı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, açılışta yaptığı konuşmada, yapay zeka destekli eğitim asistanı özelliği bulunan platformun, dünyada içerisine eğitim müfredatının entegrasyonu yapılmış ilk örnek olduğunu söyledi.

Yapay zekanın içerisinde olduğu her şeyi değiştirdiğini ve dönüştürdüğünü anlatan Dağ, yapay zekayı eğitimde kullanan öncü kurumlardan biri olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Öğrencilerin anlamadıkları konuları dinlediği, yapamadıkları sorularda yardım aldıkları BKAi asistanın kolej okullarında aktif kullanıldığını belirten Dağ, eylülden itibaren öğretmen asistanının da kullanılmaya başlanacağını ifade etti.

Asistanın öğretmenlerin idari yüklerini üzerinden alacağını aktaran Dağ, "Yapay zeka öğretmenlerimizin üzerinden idari görevleri alınca hocalarımız daha çok kendi ana mesleklerine odaklanmış olacaklar. Sınıf içi uygulamalarda kendi yetenek, bilgi ve birikimleriyle bu uygulamaları özgünleştirmekte, öğrencilerini birebir takip ederek rehberlik, mentörlük edebilme fırsatına sahip olacaklar." diye konuştu.

Veli ve yöneticiler için de yapay zeka destekli asistanın hayata geçirileceğini duyuran Dağ, bu uygulamayla öğretmenlerin yapay zeka sayesinde velisiyle hızlı, net, güncel veriyle daha sürdürülebilir bir iletişim kuracağını ve eğitim öğretim sürecini kuvvetlendireceğini kaydetti.

- "BKAi, eksik konuların tamamlanması için asistan desteği veriyor"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ise BKAi'nin kolej uzmanlarınca hazırlanan eğitim materyallerine ulaşma imkanı sunan, eksik konuların tamamlanması için asistan desteği veren, meslek seçimi, okul kabulleri ve rehberlik alanlarını da kapsayan yapay zeka destekli bir platform olduğunu anlattı.