Antalya Defterdarı Karayılan, ATB Başkanı Çandır'ı ziyaret etti

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti.

Karayılan, ziyarette yaptığı konuşmada, Vergi Haftası dolayısıyla vergi bilincini artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Tarım, turizm ve ticarette önemli çalışmaların yürütüldüğü Antalya'nın, vergisini ödeyen, vergiye uyumlu bir kent olduğunu aktaran Karayılan, "Antalya vergiyle barışık bir ilimiz. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar kesintisiz üretim yapan bir il. Kazandıkça vergisini ödeyen, vergi bilinci seviyesi yüksek bir ilimiz. Antalya'da tarım lokomotif bir sektör, tarımın vergiye katkısı da önemli boyutta." ifadesini kullandı.

Antalya'da vergi tahsilat oranının da yüksek olduğuna işaret eden Karayılan, "2020 sonrasında vergi tahsilat oranlarında yüzde 10 artışımız var. Antalya, yüzde 90 civarında tahsilat oranıyla vergisini hızlı toplayan illerin başında geliyor. Türkiye sıralamasında ilk 6'dayız." değerlendirmesinde bulundu.

Borsa Başkanı Çandır da Antalya'nın vergi borcuna sadık bir kent olduğunu belirtti.

Antalya'nın göründüğünden fazla vergi üreten bir şehir olduğunu ifade eden Çandır, şunları kaydetti:

"Kentte faaliyet gösteren bazı turizm ve finans sektörünün merkezleri Antalya'da değil. Aslında teknolojinin bu kadar ileri olduğu bir dönemde firmaların merkezi nerede olursa olsun yerelden elde edilen gelir yerelin hanesine yazılmalı. Bu, kentin ürettiği katma değeri daha görünür hale getirecektir."