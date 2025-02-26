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        AESOB ile Basın İlan Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Basın İlan Kurumu Antalya Şube Müdürlüğü ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) arasında resmi ilan ve reklamların kurum aracılığıyla yerel basın kuruluşlarında yayınlanması hakkında işbirliği protokolü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:53
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        AESOB ile Basın İlan Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Basın İlan Kurumu Antalya Şube Müdürlüğü ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) arasında resmi ilan ve reklamların kurum aracılığıyla yerel basın kuruluşlarında yayınlanması hakkında işbirliği protokolü yapıldı.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, teknolojik gelişmeler doğrultusunda bağlı kuruluşların genel kurul ilanları ve özel statüdeki ilanları başta olmak üzere, resmi ilan ve reklamların yayınının Basın İlan Kurumu aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda yerel basın kuruluşlarının desteklenmesine katkı sağlamak için işbirliği protokolü imzalandı.

        AESOB Başkanı Adlıhan Dere, önemli bir protokole imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Yerel medya sektörünü güçlendirmeyi ve yerel basının gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Dere, şunları kaydetti:

        "Bu protokol, yerel basının gelişmesine katkı sağlamak adına büyük bir adımdır. Yerel basının desteklenmesi, toplumumuza doğru ve güvenilir bilgilerin ulaşmasını sağlamak açısından kritik önem taşımaktadır. Bu protokolle Antalya’daki esnaf ve sanatkarlar odalarının resmi ilan ve reklamlarının, yerel basın kuruluşları aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz."

        Basın İlan Kurumu Antalya Şube Müdürü İdris Cirit de yapılan anlaşmadan dolayı memnun olduğunu söyledi.

        Yerel basını ilan ve reklam olarak destekleyeceklerine değinen Cirit, "Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde görevlerinin gerekliliklerinin bilincinde olarak doğru haberi halka ulaştırmada çok önemli bir görev üstlenen yerel basınımıza ilan ve reklam olarak desteklenmesi konusunda mutabık kalındı. Resmi ilanların yanı sıra özellikle resmi statüdeki reklamların Kurumumuz aracılığıyla yerel basında yayınlanmasıyla ilgili bir protokol haline getirerek imza altına aldık." ifadelerini kullandı.

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