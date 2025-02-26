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        Antalya'da toplanan turizmciler ve yerel yöneticiler, olası afetlere ilişkin tedbirleri değerlendirdi

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, afetlerin ve felaketlerin yaşanmaması için her kurumun üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde siyaset üstü çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:24 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:34
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        Antalya'da toplanan turizmciler ve yerel yöneticiler, olası afetlere ilişkin tedbirleri değerlendirdi
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, afetlerin ve felaketlerin yaşanmaması için her kurumun üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde siyaset üstü çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen aylık toplantı, Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantıda yaptığı konuşmada, Antalya'nın nitelikli yatak kapasitesi ve özverili hizmet anlayışıyla yaklaşık 27 milyon yerli ve yabancı misafiri konuk ettiğini söyledi.

        Yerel yönetim olarak ulaşım başta olmak üzere altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirten Böcek, kentsel ulaşım master planının ihalesini 155 milyon lira bütçeyle yaptıklarını, projenin 2026'da tamamlanacağını kaydetti.

        Atıksu arıtma tesisi yapımı, yenilenmesi ve kapasite artırımı alanındaki çalışmalara da hız kesmeden devam ettiklerini bildiren Böcek, 3 bin 855 kilometre seviyede içme suyu hattı yaptıklarını dile getirdi.

        Turizmin vazgeçilmezi denizin temiz kalması için gemi atık alım istasyonları kurarak denetimleri artırdıklarını aktaran Böcek, mavi bayrak sayısını da Antalya'da 233'e çıkardıklarını ifade etti.

        - "Antalya'da 2 bin 734 Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli konaklama tesisi var"

        Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına değinen Böcek, Antalya'da 2 bin 734 Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli konaklama tesisi bulunduğunu söyledi.

        Böcek, afetlerin ve felaketlerin yaşanmaması için her kurumun üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları paylaştı:

        "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde siyaset üstü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kartalkaya'da yaşadığımız bu acı olayın sonrasında kurumlar arasında işte 'Bakanlığın göreviydi.', işte 'Bu otel Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmelidir.' yazıyor. Bir taraftan belediye başkanı konuşmuş, bir taraftan özel idare. Yani bunu yapmamamız lazım. Biz Antalya'da onun altını çizerek söylüyorum, yapmıyoruz."

        Kurumları kötülemek yerine yapılacak çalışmaları değerlendirmenin daha yararlı olacağına inandığını dile getiren Böcek, olası afette her kurumun sorumluluğu alması gerektiğini kaydetti.

        - "Turizm çok dirayetli bir sektör"

        AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da turizmin siyaset üstü milli bir sektör olduğunu belirtti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, valilik, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, tur operatörleri, uçak şirketleri, acenteler, otelciler, tüm paydaşların birlikte çalıştığını dile getiren Kavaloğlu, "Dolayısıyla 2024'ü başarıyla atlatmamızın sebeplerinden biri, turizmi kolektif ve doğru şekilde organize etmemizdir. Turizm, çok dirayetli bir sektör. Yaşamış olduğu bütün krizleri çok büyük dirayetle, olgunlukla atlatıyor." dedi.

        Kavaloğlu, toplantıda 20 kaynak pazarı değerlendirdiklerini belirterek, bunlar üzerinde yoğunlaşmayı planladıklarını söyledi.

        İngiltere ve Polonya pazarlarında önemli artışın söz konusu olduğunu aktaran Kavaloğlu, "Kazakistan, Romanya ve Hollanda da bizim ivme kazanabileceğimiz pazarlar. İstediğimiz rakamları henüz yakalayabilmiş değiliz ama yakalamak için çaba göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Geçen yılı 17 milyondan fazla turistle kapattıklarını anımsatan Kavaloğlu, bu yıl da yüzde 6-7'lik büyüme beklediklerini ve 18 milyonu aşmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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