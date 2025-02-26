Antalya'da toplanan turizmciler ve yerel yöneticiler, olası afetlere ilişkin tedbirleri değerlendirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, afetlerin ve felaketlerin yaşanmaması için her kurumun üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde siyaset üstü çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen aylık toplantı, Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantıda yaptığı konuşmada, Antalya'nın nitelikli yatak kapasitesi ve özverili hizmet anlayışıyla yaklaşık 27 milyon yerli ve yabancı misafiri konuk ettiğini söyledi.

Yerel yönetim olarak ulaşım başta olmak üzere altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirten Böcek, kentsel ulaşım master planının ihalesini 155 milyon lira bütçeyle yaptıklarını, projenin 2026'da tamamlanacağını kaydetti.

Atıksu arıtma tesisi yapımı, yenilenmesi ve kapasite artırımı alanındaki çalışmalara da hız kesmeden devam ettiklerini bildiren Böcek, 3 bin 855 kilometre seviyede içme suyu hattı yaptıklarını dile getirdi.

Turizmin vazgeçilmezi denizin temiz kalması için gemi atık alım istasyonları kurarak denetimleri artırdıklarını aktaran Böcek, mavi bayrak sayısını da Antalya'da 233'e çıkardıklarını ifade etti.

- "Antalya'da 2 bin 734 Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli konaklama tesisi var"

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına değinen Böcek, Antalya'da 2 bin 734 Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli konaklama tesisi bulunduğunu söyledi.

Böcek, afetlerin ve felaketlerin yaşanmaması için her kurumun üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde siyaset üstü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kartalkaya'da yaşadığımız bu acı olayın sonrasında kurumlar arasında işte 'Bakanlığın göreviydi.', işte 'Bu otel Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmelidir.' yazıyor. Bir taraftan belediye başkanı konuşmuş, bir taraftan özel idare. Yani bunu yapmamamız lazım. Biz Antalya'da onun altını çizerek söylüyorum, yapmıyoruz."