Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kapatılması kararı mahkemece durduruldu

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kapatılma kararına karşı, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kapatılma kararı sonrası, Kumluca Eğitim Vakfı (KUMEV), kararın iptali için Ankara 8. İdare Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme davayla ilgili ilk duruşmada, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kapatılması yönünde alınan karar için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, mahkemenin verdiği karardan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Kendisinin aynı zamanda KUMEV Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu anımsatan Avcıoğlu, eğitim vakfı tarafından yürütmenin durdurulması için dava açıldığını anlattı.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kapatılmaması için belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, girişimlerde bulunduklarını ifade eden Avcıoğlu, şöyle konuştu:

"Fakültemizin kapatılması yönünde hepimizi üzen bir karar alınmıştı. Biz de KUMEV olarak kapatılma kararının iptali için Ankara 8. İdare Mahkemesine başvurduk. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı alması hepimiz için sevindirici bir gelişme oldu. Sürecin takipçisi olmaya ve fakültemiz için elimizden gelen çabayı sürdürmeye devam edeceğiz. Sürece katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerimi ediyorum."