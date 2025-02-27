Akseki'de yangın ve ilk yardım tatbikatı eğitimi yapıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yangın ve ilk yardım eğitimi verildi.

Akseki Kaymakamlığı koordinesinde, Akseki Devlet Hastanesi işbirliğinde verilen temel yangın ve ilk yardım eğitimi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda yapıldı.

Tatbikatta, trafik kazalarında ilk yardım, hayat kurtarma zinciri, temel yaşam desteği ve kanamalar ile ilk yardım uygulamaları eğitimleri verildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Recep Baltacı yangına müdahale, dumanlı ortamda hareket şekilleri, yangın söndürme maddelerinin kullanım teknikleri ve doğalgaz kaçağı gibi acil durumlara yönelik teorik ve pratik eğitim verdi.

Akseki Kaymakamı Saliha Karataş, gazetecilere, bu tür eğitimlerin belirli periyotlarla tekrarlanacağını ve kamu personelinin afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkan Baltacı ise ilk yardım ve yangınla mücadelede bilinçli müdahalenin önemini dile getirdi.