Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akseki'de yangın ve ilk yardım tatbikatı eğitimi yapıldı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yangın ve ilk yardım eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:10 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akseki'de yangın ve ilk yardım tatbikatı eğitimi yapıldı
        ABONE OL

        Antalya'nın Akseki ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yangın ve ilk yardım eğitimi verildi.

        Akseki Kaymakamlığı koordinesinde, Akseki Devlet Hastanesi işbirliğinde verilen temel yangın ve ilk yardım eğitimi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda yapıldı.

        Tatbikatta, trafik kazalarında ilk yardım, hayat kurtarma zinciri, temel yaşam desteği ve kanamalar ile ilk yardım uygulamaları eğitimleri verildi.

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Recep Baltacı yangına müdahale, dumanlı ortamda hareket şekilleri, yangın söndürme maddelerinin kullanım teknikleri ve doğalgaz kaçağı gibi acil durumlara yönelik teorik ve pratik eğitim verdi.

        Akseki Kaymakamı Saliha Karataş, gazetecilere, bu tür eğitimlerin belirli periyotlarla tekrarlanacağını ve kamu personelinin afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

        Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkan Baltacı ise ilk yardım ve yangınla mücadelede bilinçli müdahalenin önemini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        AK Parti'den İmralı çağrısına ilk açıklama
        AK Parti'den İmralı çağrısına ilk açıklama
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        İnşaatın 7'nci katından düşerek öldü
        İnşaatın 7'nci katından düşerek öldü
        Alanya'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Alanya'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da "Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı"...
        Antalya'da "Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı"...
        Antalyaspor, RGÜZEL İnşaat ile forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı
        Antalyaspor, RGÜZEL İnşaat ile forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı
        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kaldı
        Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kaldı