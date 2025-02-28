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        Alanya'da bir kişi site bahçesinde ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi oturduğu sitenin bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:54
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        Alanya'da bir kişi site bahçesinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi oturduğu sitenin bahçesinde ölü bulundu.

        Kestel Mahallesi'nde, site bahçesinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

        Ekipler, yerde yatan kişinin Fikret Kılıç (57) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Kılıç'ın cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediye morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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