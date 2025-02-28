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        Antalyaspor Teknik Direktörü Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması:

        Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 2 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları maça ilişkin, "Her ortamın kendi içinde zorluğu var ama Kadıköy'ün zorluğu biraz daha farklıdır. O yüzden oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:44
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        Antalyaspor Teknik Direktörü Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması:
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        Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 2 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları maça ilişkin, "Her ortamın kendi içinde zorluğu var ama Kadıköy'ün zorluğu biraz daha farklıdır. O yüzden oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız." dedi.

        Akdeniz ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda sürdürdü.

        Emre Belözoğlu, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçına ilişkin görüşlerini paylaştı.

        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligin kalitesini artıran iki takım olduğunu belirten Belözoğlu, şöyle konuştu:

        "Gerçekçi olmak lazım. Onlar yarışıyorlar ki son dönemde bence Fenerbahçe bir adım önde. O yüzden bizim için çok zor maç olacak. Biz kupada Beşiktaş ile oynadık. Pazar inşallah Fenerbahçe ile oynayacağız. Ondan 13-14 gün sonra da Galatasaray'la oynayacağız. İçeride Kasımpaşa maçıyla beraber zorlu bir fikstürün aslında başlangıcını yaptık. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Her ortamın kendi içinde zorluğu var ama Kadıköy'ün zorluğu biraz daha farklıdır. O yüzden oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. İşimiz kolay değil. Bunun bilincindeyiz. Kendi konumumuzu rahatlatmak adına puanlara, puana ihtiyacımız var. Geldiğimizden beri 6 maçta 9 puan topladık. Yine bu ortalamayı yakalamak istiyoruz. Karşımızda çok güçlü bir takım var ama biz de elimizden gelen mücadeleyi Kadıköy'de vermeye çalışacağız."

        Belözoğlu, ligde kendilerini rahatlatacak konuma biran önce ulaşmak istediklerini kaydetti.

        Geniş bir kadroya sahip olmadıklarını, savunmayı biraz daha önemsediklerini anlatan Belözoğlu, "Bu ligde çok iyi defans yapmanız gerekiyor. Biz açıkçası birazcık bunu önceliklendirdik. Ön blokta da çok pozisyona giren bir takımız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Rakibin kaybetmesi bizi motive eder, rakibin kazanması birazcık etkiler. 36 puan var. 36 puanın her bir zerresine talip bir şekilde mücadele edeceğiz. Ondan sonra hep beraber sonucu göreceğiz. Ben iyi biteceğini düşünüyorum. Hikaye başladı, inşallah iyi bitecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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