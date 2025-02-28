Kumluca'da jandarma binasının temeli atıldı

Törene, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan, Antalya Valisi Hulusi Şahin, jandarmanın vatandaşların huzur ve güveni için gece gündüz çalıştığını söyledi.

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