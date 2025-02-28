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        Kumluca'da jandarma binasının temeli atıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma hizmet binasının temel atma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:44
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        Kumluca'da jandarma binasının temeli atıldı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma hizmet binasının temel atma töreni yapıldı.

        Törende konuşan, Antalya Valisi Hulusi Şahin, jandarmanın vatandaşların huzur ve güveni için gece gündüz çalıştığını söyledi.

        Şahin, ilçede yeni yatırımların devam edeceğini anlatarak, hizmet binasının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Törene, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Kumluca Müftüsü Bedir Aydın törende dua ederek kurban kesildi.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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