Kumluca Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi
Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu "Türkü Akşamı" konseri düzenlendi.
Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu "Türkü Akşamı" konseri düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin değişik yörelerinden 23 türkü, koro ve solistleri tarafından seslendirildi.
Etkinlik sonunda konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, güzel bir akşamda yerel sanatçılardan oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu üyeleri tarafından okunan eserleri dinlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, koro şefi İbrahim Bilgenoğlu'na çiçek takdim etti.
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