AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin'den 28 Şubat açıklaması:

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamalarının, 28 Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu hatırlattığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerektiğini bildirdi.

Çetin, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın düpedüz bir darbe olduğunu belirterek, millet iradesine silah çekildiğini, seçilmiş hükümetin süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirildiğini aktardı.

Sözde irtica bahanesiyle ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatıldığını anımsatan Çetin, şunları kaydetti:

"Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır. Ancak aziz milletimize bin yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar."

- "Hukuk ve sandık yoluyla planlar boşa çıkarıldı"

Çetin, 2002 yılında iktidara gelen AK Parti'nin, geçen yıllar içinde sadece altyapı atılımı yapmakla kalmadığını, medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğrattığını belirtti.

Vesayet odaklarının artıklarıyla da her koşulda mücadeleye devam edildiğini vurgulayan Çetin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir. Yine son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamaları da bizlere 28 Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir."