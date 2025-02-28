"Kıskaç-40" operasyonunda tutuklanan döner restoran zinciri sahibinin 94 FETÖ'cü ile irtibatı belirlendi

SİNAN ÖZMÜŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonu kapsamında tutuklanan zanlılardan döner restoran zincirinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ö.Ş'nin, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan 94 kişi ile telefon irtibatı tespit edildi.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan 126 kişi arasında yer alan Ö.Ş, Antalya Adliyesi'nde verdiği savcılık ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini belirterek, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Ö.Ş, HTS kayıt analizleri sonucu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan 94 kişiyle telefon irtibatının belirlenmesiyle ilgili, bu kişilerden bazılarını hatırlamadığını, bazılarını tanımadığını, bazılarını da iş ilişkisinden dolayı tanıdığını savundu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yüzbaşı olarak görev yaparken KHK kapsamında kamu görevinden çıkartılan ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan L.D'yi tanıdığını söyleyen Ö.Ş, bu kişinin Ankara ve Antalya'daki 3 şubenin sahibi olduğunu ancak şubelerin eşinin üzerine kayıtlı bulunduğunu belirtti.

L.D'nin cep telefonunda ele geçirilen fotoğrafta "31 bin Euro, 21 bin 500 dolar emanet olarak teslim edilmiştir." ibaresi olan, adı ve imzasının bulunduğu kağıtla ilgili Ö.Ş, kağıdı Ankara'daki şubenin açılışında kendisinin hazırlayıp imzaladığını dile getirdi.

Yurt dışında şubeler açmak amacıyla 2 milyon avro sermayeli şirketin kurulmasına karar verdiklerini anlatan Ö.Ş, açılacak şubeler için L.D'nin verdiği ortaklık parasının elden alındığını ve buna karşılık teminat olarak bu kağıdın hazırlandığını savundu.

- Ortaklarının FETÖ geçmişini biliyormuş

Şüpheli Ö.Ş, ifadesinde şirketin ana ortaklarından M.K. ve Y.B.Ö'nün FETÖ'den işlem kaydının olduğunu bildiğini belirterek, "M.K'nin maliye ve finans konusunda, Y.B.Ö'nün ise operasyon konusunda uzman olması nedeniyle ben bu şahıslarla ortak oldum." ifadesini kullandı.

Ö.Ş, döner zincirinin Gürcistan'daki 3 şubesinin sahipleri olan, silahlı terör örgütü FETÖ'nün sözde üst düzey yönetiminde yer alan, turuncu kategoride aranma kaydı olan Y.B. ile "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörün finansmanı" suçlarından aranma kaydı bulunan A.K'yi ise tanımadığını savundu. K.E. ile Batum'daki şubenin açılışında tanıştığını dile getiren Ö.Ş, onun da benzer suçlardan aranma kaydının bulunduğunu bilmediğini ileri sürdü. Ö.Ş, Gürcistan'daki şubelerinden ana şirketlerinin hesabına para transferlerinin kara para aklama ya da örgüt faaliyetlerini finanse etmek amacıyla gönderilmediğini, bunların tamamen ticari işlemler olduğunu iddia etti. MASAK'ın ana şirket ile Gürcistan'daki şubeler arasında mal/hizmet satışına ilişkin bildirim bulunmadığı tespitiyle ilgili ise Ö.Ş, "Mal ve hizmet bildirimi olmadan şirkete para akışının olması, elbette hayatın olağan akışına aykırıdır ancak ben bu durumu kabul etmiyorum. Bunlar, mal ya da hizmet alımına ilişkin paralardır. Gürcistan şubelerinin sahiplerinin silahlı terör örgütü ile iltisaklarından haberdar değilim." dedi. - Almanya'da da FETÖ bağlantısı Şirketin Almanya'daki şubelerini yönettiği belirlenen, FETÖ soruşturması kapsamında aranma kaydı bulunan K.G. ve D.A.K'nin şirketiyle bağlarının olmadığını savunan Ö.Ş, ifadesini şöyle sürdürdü: "Franchising ile bayilik alan şirket ortaklarında FETÖ'den iltisaklı şahıslar olabilir. Bu, birçok şirkette de vardır. Bu şahısların gayriresmi ortakları olabilir ancak bizim bundan bilgimiz ya da yetkimiz yoktur. Bizim bu şahısları ortaklıktan çıkma ya da bu yönde zorlama gibi bir hakkımız yoktur ancak resmi ortaklar kendi aralarında bir anlaşmazlığa düştüklerinde biz sadece dükkan değerini belirlemekle mükellefiz. Kimin alıp satacağına karışmayız." Ö.Ş, şirketinin hisselerinin Arap yatırımcılara satışı için M.E. ve G.E. ile çeşitli toplantılar yaptığını ancak bu kişilerin FETÖ ile iltisaklı olduğunu da bilmediğini öne sürdü.