Antalya'da çuvallarda taşınan yaklaşık 1,5 ton büyükbaş hayvan karaciğerine el konuldu

Denetimler sırasında bir otobüs firmasındaki çuvalları kontrol eden ekipler, sağlıksız koşullarda taşınan yaklaşık 1,5 ton ağırlığında büyükbaş hayvan karaciğeri ele geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsle taşınan gıda ürünlerine karşı denetimlerini sürdürdü.

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