Antalya'da siber suçlarla mücadele operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'da polis ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri siber suçlarla mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Çalışmalarda nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yakalanan 5 şüpheliden ikisi tutuklanırken, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek suçu kapsamında yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Ayrıca, çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçu kapsamında hakkında işlem yapılan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Öte yandan ekipler, sanal devriye faaliyetleri kapsamında 49 sosyal medya hesabı hakkında işlem yaptı.