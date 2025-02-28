Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da siber suçlarla mücadele operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da polis ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:34 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da siber suçlarla mücadele operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Antalya'da polis ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri siber suçlarla mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Çalışmalarda nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yakalanan 5 şüpheliden ikisi tutuklanırken, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek suçu kapsamında yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Ayrıca, çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçu kapsamında hakkında işlem yapılan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Öte yandan ekipler, sanal devriye faaliyetleri kapsamında 49 sosyal medya hesabı hakkında işlem yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem

        Benzer Haberler

        "Kıskaç-40" operasyonunda tutuklanan döner restoran zinciri sahibinin 94 FE...
        "Kıskaç-40" operasyonunda tutuklanan döner restoran zinciri sahibinin 94 FE...
        AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin'den 28 Şubat açıklaması:
        AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin'den 28 Şubat açıklaması:
        Kumluca Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi
        Kumluca Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi
        Kumluca'da jandarma binasının temeli atıldı
        Kumluca'da jandarma binasının temeli atıldı
        Antalya'da çuvallarda taşınan yaklaşık 1,5 ton büyükbaş hayvan karaciğerine...
        Antalya'da çuvallarda taşınan yaklaşık 1,5 ton büyükbaş hayvan karaciğerine...
        Antalya'da Hıdırlık Kulesi kazılarında yazıtlı mozaik bulundu
        Antalya'da Hıdırlık Kulesi kazılarında yazıtlı mozaik bulundu