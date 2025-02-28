Antalya'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'da kendisini SAT komandosu olarak tanıtıp iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini SAT komandosu olarak tanıtıp istihbaratçı tanıdıkları vasıtasıyla devlet büyükleri için koruma görevlisi olarak işe alma vaadiyle M.A.Z'yi 45 bin 500 lira dolandıran zanlının yakalanması için çalışma yürüttü.

Şüpheli K.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının adresinde yapılan aramada tabanca, 4 komando kamuflaj elbisesi, 3 rozet, cep telefonu ve SIM kartlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakimlikçe tutuklandı.