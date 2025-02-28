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        Akseki'de müftülük personeline yönelik "yangın ve ilk yardım" tatbikatı düzenlendi

        Antalya'nın Akseki ilçesinde müftülük personeline yönelik "yangın ve ilk yardım" tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 20:49 Güncelleme: 28.02.2025 - 20:54
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        Akseki'de müftülük personeline yönelik "yangın ve ilk yardım" tatbikatı düzenlendi
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde müftülük personeline yönelik "yangın ve ilk yardım" tatbikatı yapıldı.

        Kaymakamlık öncülüğünde, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle düzenlenen tatbikatta, İlçe Müftülüğü personeline yangın anında doğru müdahale yöntemleri ve ilk yardım uygulamaları teorik ve pratik olarak anlatıldı.

        Akseki Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkanı öğretim görevlisi Recep Baltacı, yangın ve ilk yardım konusunda eğitim verdi.

        İlçe Müftüsü Vehbi Özkar, yaptığı açıklamada, eğitimin verimli geçtiğini, afetlere karşı bilinçli olmanın ve doğru müdahaleyi yapmanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

        Tatbikatla kendilerini ve çevreyi koruma noktasında daha donanımlı hale geldiklerini bildiren Özkar, eğitime katkı sunanlara teşekkür etti.

        Kaymakam Saliha Karataş ise Akseki'deki kamu görevlilerinin afetlere hazırlıklı olmasının büyük gereklilik olduğuna dikkati çekti.

        Tatbikata, ilçede görev yapan imamlar, Kuran kursu öğretmenleri, vaizler ve müezzinlerden oluşan toplam 83 müftülük çalışanı katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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