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        Elmalı'da kadın çiftçilere sertifika verildi

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde 100 kadın çiftçiye, eğitim sertifikası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:41
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        Elmalı'da kadın çiftçilere sertifika verildi
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        Antalya'nın Elmalı ilçesinde 100 kadın çiftçiye, eğitim sertifikası verildi.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu'nun koordinasyonunda, Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, "Tarımda Kadın Eli: Tarımsal Üretim Mesleki Eğitim Akademisi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

        Kadın çiftçilerin ekonomik ve sosyal hayata daha etkin şekilde katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 100 çiftçi kadına sertifikaları verildi.

        Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, kadınların her türlü etkinliklerde başarılı çalışmalarla göz doldurduğunu belirterek, ilçenin tarımda öne çıktığını ifade etti.

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