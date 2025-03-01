Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Yenileme egzersizleriyle başlayan antrenman, koşu çalışmayla sona erdi.
İdmanın ardından teknik heyet ve futbolcular, Sporar'ın doğum günü kutladı.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, saat 13.30'da başlayacak.
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