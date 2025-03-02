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        Antalya'da ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde palmiye ağaçlarına çarparak ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:38
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        Antalya'da ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde palmiye ağaçlarına çarparak ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı.

        Hüseyin Karadağlı'nın (76) kullandığı 35 GV 719 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Gazi Bulvarı'nda yol kenarındaki palmiye ağaçlarına çarparak ters döndü.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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