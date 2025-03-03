Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk operası "Rapunzel"i sahneleyecek

Antalya DOB bale ve orkestra sanatçılarının da yer alacağı eserde, orkestrayı Şef A. Sait Karabulut yönetecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sevilen masallardan Rapunzel minikler için özel olarak opera formatında bestelendi.

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