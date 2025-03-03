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        Antalya'da günübirlik kiralanan yerler denetlendi

        Antalya'da günübirlik kiralanan yerlerin denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:59
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        Antalya'da günübirlik kiralanan yerler denetlendi
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        Antalya'da günübirlik kiralanan yerlerin denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik 47 ekip ve 110 personelin katılımıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, 465 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

        Konaklama kaydı yapmadığı ve anlık veri göndermediği tespit edilen 2 işletmeye cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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