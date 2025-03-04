Vali Şahin'den Antalya'nın fethinin 818. yıl dönümü mesajı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın fethinin 818. ve Atatürk'ün kente gelişinin 95. yıl dönümleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 5 Mart 1207'de Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve kahraman askerleri tarafından fethedilen Antalya'nın 818 yıldır törenin kök saldığı bir Türk yurdu olduğunu belirtti.

Kentte yaklaşık dokuz asırdır kara çadırlarda duman tüttüğünü, mavi kıyılarında Türk bayrağının dalgalandığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"6 Mart 1930 ise Cumhuriyetin aydınlığını bu kadim şehre taşındığı önemli bir milattır. Atatürk'ün Antalya'ya bakışı, sadece coğrafi bir güzelliğe değil, stratejik bir vizyona dayanır. Bu vizyonu, 'Arkadaşlar! Gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.' sözüyle taçlandırarak Antalya'mızın ilelebet Türk yurdu kalacağını belirtmiştir."

Şahin, kutlu fethin kahramanlarından aldıkları ilham ve Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla şehre hizmet ettiklerini aktararak, "Tarımdan turizme, eğitimden kültüre her alanda ecdadımızın fetih ve bağımsızlık ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. 818 yıldır Antalya yurdumuz, Akdeniz evimiz. Nice yüzyıllara, nice kutlu anılara." ifadelerini kullandı.