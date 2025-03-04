Antalya'da trafik kazasında yaralanan polis hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Turan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Turan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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