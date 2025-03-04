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        Antalya'da trafik kazasında yaralanan polis hastanede hayatını kaybetti

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra sıkıştığı otomobilinden çıkarılan polis memuru kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:20
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        Antalya'da trafik kazasında yaralanan polis hastanede hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra sıkıştığı otomobilinden çıkarılan polis memuru kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan'ın kullandığı 07 EHC 61 plakalı otomobil, dün gece saat 23.00 sıralarında Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra çalılık alanda durabildi.

        Araçta sıkışan Turan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Ağır yaralanan Turan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Turan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Polis memurunun cenazesi, öğleden sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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