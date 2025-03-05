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        Kaş Belediyesi ücretsiz iftar yemeği uygulaması başlattı

        Kaş Belediyesi, ramazanda hayırseverlerin desteğiyle ücretsiz iftar yemeği uygulaması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:37
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        Kaş Belediyesi ücretsiz iftar yemeği uygulaması başlattı
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        Kaş Belediyesi, ramazanda hayırseverlerin desteğiyle ücretsiz iftar yemeği uygulaması başlattı.

        Kaş Belediyesi Halk Lokantası'nda ramazan ayı boyunca iftar vaktinde vatandaşlara yemek dağıtımı yapılıyor. Yoğun katılımın olduğu iftar sofralarında vatandaşlara, özenle hazırlanan yemekler ikram ediliyor.

        Vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açmanın huzurunu yaşıyor.

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