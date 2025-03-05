Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin, Yeni Kepez Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifine kredi başvurusunda bulunan kişiler üzerinden haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.