Kadın figürlerini doğa ve Anadolu motifleriyle tuvale taşıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da yaşayan ressam Nurten Balaban, kadın figürlerini doğa, Anadolu motifleri ve canlı renklerle harmanlayarak oluşturduğu eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Samsun'da ortaokuldayken resim yeteneğini keşfeden ve kendisine bu yolda bir kariyer çizen Balaban, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Lise eğitiminden itibaren farklı alanlarda resim çalışmaları yapan Balaban, resim ve grafik alanında birçok yarışmada ödül aldı.

Bir yandan öğrencilere resim dersi veren bir taraftan da kendisine özgü resimler çizen Balaban, klasik sanatın dışına çıkarak, ana teması kadın olan hayal gücünü doğa, hayvan ve Anadolu motifleriyle harmanlayarak farklı kompozisyonlar ortaya koydu.

İri gözlü, al yanaklı kadın portreleri ve canlı renkleriyle dikkati çeken eserlerde masalsı ve Anadolu motifleriyle Türk toplumunun kültürel anlatımına yer veren Balaban, eserlerini, yurt içinde ve yurt dışında açtığı sergilerde sanatseverlerle buluşturuyor.

- "Kadın duygusu evrensel"

Nurten Balaban, AA muhabirine, yaptığı resimlerin Almanya'da bir profesörün ilgisini çektiğini ve onun önerisiyle kendisini bu alanda geliştirdiğini söyledi.

Resimlerinin ana temasını kadının oluşturduğunu ve bunun üzerine çalışmalarını çeşitlendirdiğini belirten Balaban, "İrlandalı bir kadın, İstanbul'daki sergimde bir eserimi alıp ülkesine döndüğünde bana sosyal medyadan çok anlamlı bir mesaj göndermişti. O zaman anladım ki dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın ister Türkiye'de ister İsviçre'de ister İrlanda'da kadın evrensel, duygularınız aynı, hayata bakış açınız, hissettiğiniz acılar, aşk acısı ve hayal kırıklıklarınız ortak." dedi.

Balaban, kendisinin Samsun'da küçük bir köyde büyüdüğünü ve oradaki kadın ile şehir hayatındaki kadının aynı duyguları hissettiğini ifade etti.

Resimlere bakan insanların tebessüm etmesini istediğini dile getiren Balaban, şunları söyledi:

"Gözler benim için çok önemli, temiz ve iyi niyetli bakmalı. Resimde süslü, bakımlı saçları, mitolojik olarak horozu, balığı, narı, nazar boncuğunu, kediyi çok kullanırım. Hayvanları ve doğayı çok sevdiğim için resme dahil etmek istedim. Canlı renkleri tercih ederim, özellikle insanlara psikolojik duygu uyandırdığına inanıyorum. Bizde yerleşmiş bir sanat zevki var ama benimki biraz aykırı kaçıyor. Biraz daha renkli, eğlenceli, içinde duygusu olan, baktığında tebessüm ettiren, geçmişinden bir şeyler yakalamasını sağlayan tarzda."