Kumluca'da seyir halindeyken yanan araçta hasar oluştu
Antalya'nın Kumluca ilçesinde seyir halindeyken yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde seyir halindeyken yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kumluca ile Çıralı mevkisi arasında sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin motor kısmı, alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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