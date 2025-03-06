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        Kumluca'da seyir halindeyken yanan araçta hasar oluştu

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde seyir halindeyken yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:01 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:04
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        Kumluca'da seyir halindeyken yanan araçta hasar oluştu
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde seyir halindeyken yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kumluca ile Çıralı mevkisi arasında sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin motor kısmı, alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekti.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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