Şarkıcı Haluk Levent, Antalya'da konser verdi
Şarkıcı Haluk Levent, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.
Şarkıcı Haluk Levent, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95’inci yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.
Kutlama etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu sahnede konser veren sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Şarkıcı, kendisiyle şarkı söylemek istediğini belirten kanser tedavisi gören 10 yaşındaki Nisanur Fidan'ı sahneye çağırdı.
Fidan'a şarkı söylettiren Levent, klip çekme sözü de verdi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği konseri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de izledi.
Başkan Böcek, Levent'e plaket takdim etti.
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