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        Antalya'da balık avlamak için denize giren kişi boğuldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:22 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:37
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        Antalya'da balık avlamak için denize giren kişi boğuldu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu.

        Sorgun sahilinde akşam denize giren kişi, "imdat" çağrısında bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Denizde arama kurtarma çalışması yapan sahil güvenlik ekipleri, bir süre sonra erkek cesedi buldu.

        Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Görgü tanıkları, denize giren kişinin zıpkınla balık tutmaya çalıştığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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