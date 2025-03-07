Antalya'da balık avlamak için denize giren kişi boğuldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu.
Sorgun sahilinde akşam denize giren kişi, "imdat" çağrısında bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizde arama kurtarma çalışması yapan sahil güvenlik ekipleri, bir süre sonra erkek cesedi buldu.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Görgü tanıkları, denize giren kişinin zıpkınla balık tutmaya çalıştığını söyledi.
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