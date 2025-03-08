Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Özkan, mesajında, göreve geldiği günden bu yana liyakat esasına dayalı olarak kadın akademisyenleri teşvik ettiklerini belirtti.

Üniversitenin yönetim kadrosundaki kadın temsilinin önemli ölçüde arttığına değinen Özkan, 2020 yılında 6 olan kadın yönetici sayısının 20ye yükseldiğini ve kadın yönetici sayısında şimdiye kadarki en yüksek oranlara ulaşıldığını ifade etti.

Yöneticilerin yarıya yakınının kadınlardan oluştuğunu aktaran Özkan, "Toplam 45 akademik birimimizin 20'sinde kadın yöneticiler görev alıyor. Yani yönetim kadromuzun yaklaşık yarısı kadın. Bu tablo üniversitemizde kadınların yönetsel alanda ne denli etkin roller üstlendiğini gösterirken, aynı zamanda üniversitemizde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen bir yapı oluşturduğumuzun da kanıtı." ifadelerini kullandı.

Kadınların yaşamın her alanında daha görünür olmasının, toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü toplumlar ancak güçlü ve bağımsız kadınlarla mümkündür. Yarının güçlü Türkiye'sinin de kadınların gücüyle inşa edileceğine inanıyorum. Üniversitemizde ve toplumumuzda kadınları desteklemeye, yönetimde daha fazla rol üstlenmelerini sağlamaya ve toplumsal hayatta daha etkin olmalarını teşvik etmeye devam edeceğiz."

Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınların artık sadece çalışmaları, üretimleri ve başarılarıyla gündeme gelmesini arzu ettiğini sözlerine ekledi.