Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        ABONE OL

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Rektör Özkan, mesajında, göreve geldiği günden bu yana liyakat esasına dayalı olarak kadın akademisyenleri teşvik ettiklerini belirtti.

        Üniversitenin yönetim kadrosundaki kadın temsilinin önemli ölçüde arttığına değinen Özkan, 2020 yılında 6 olan kadın yönetici sayısının 20ye yükseldiğini ve kadın yönetici sayısında şimdiye kadarki en yüksek oranlara ulaşıldığını ifade etti.

        Yöneticilerin yarıya yakınının kadınlardan oluştuğunu aktaran Özkan, "Toplam 45 akademik birimimizin 20'sinde kadın yöneticiler görev alıyor. Yani yönetim kadromuzun yaklaşık yarısı kadın. Bu tablo üniversitemizde kadınların yönetsel alanda ne denli etkin roller üstlendiğini gösterirken, aynı zamanda üniversitemizde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen bir yapı oluşturduğumuzun da kanıtı." ifadelerini kullandı.

        Kadınların yaşamın her alanında daha görünür olmasının, toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Güçlü toplumlar ancak güçlü ve bağımsız kadınlarla mümkündür. Yarının güçlü Türkiye'sinin de kadınların gücüyle inşa edileceğine inanıyorum. Üniversitemizde ve toplumumuzda kadınları desteklemeye, yönetimde daha fazla rol üstlenmelerini sağlamaya ve toplumsal hayatta daha etkin olmalarını teşvik etmeye devam edeceğiz."

        Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınların artık sadece çalışmaları, üretimleri ve başarılarıyla gündeme gelmesini arzu ettiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Son iddia çığlık terapisi
        Son iddia çığlık terapisi
        Ahmed Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları Suriye'yi test etmek istedi
        Ahmed Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları Suriye'yi test etmek istedi

        Benzer Haberler

        Vali Şahin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Vali Şahin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Antalya'da balık avlamak için denize giren kişi boğuldu
        Antalya'da balık avlamak için denize giren kişi boğuldu
        Tahta ve tomruklar yola saçıldı; şoför aldırmadan devam etti
        Tahta ve tomruklar yola saçıldı; şoför aldırmadan devam etti
        'Öğrencisinin kolunu morartıp, karnına ayağıyla bastı' iddiasına inceleme
        'Öğrencisinin kolunu morartıp, karnına ayağıyla bastı' iddiasına inceleme
        Antalya'da yıkılma tehlikesiyle mühürlenen binadan tahliye edilenler, eşyal...
        Antalya'da yıkılma tehlikesiyle mühürlenen binadan tahliye edilenler, eşyal...
        ASKON Antalya Şubesi heyeti, KKTC'de ticari işbirlikler için temaslarda bul...
        ASKON Antalya Şubesi heyeti, KKTC'de ticari işbirlikler için temaslarda bul...