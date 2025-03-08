Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah, mühimmat taşıyan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.