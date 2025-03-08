Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerinde kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İş yerinde yapılan aramada, 400 kilogram bandrolsüz tütün, 20 bin makaron, 40 elektronik sigara ve likiti ile 10 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

        Çalışma kapsamında 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        "Kahramanımız kadınımız"
        "Kahramanımız kadınımız"
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        Sağlıklı Hayat Merkezi danışmanlığında 5 ayda 31 kilo verdi
        Sağlıklı Hayat Merkezi danışmanlığında 5 ayda 31 kilo verdi
        Futbolu bırakıp bocceye geçen çiftçi ailenin çocuğu milli takıma seçildi
        Futbolu bırakıp bocceye geçen çiftçi ailenin çocuğu milli takıma seçildi
        Kadınların yönettiği üniversite
        Kadınların yönettiği üniversite
        Robot öğretmen Ada'dan erkek öğrencilere: Kadına şiddete sessiz kalmayın
        Robot öğretmen Ada'dan erkek öğrencilere: Kadına şiddete sessiz kalmayın
        Antalya Emniyet Müdürü Arslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Antalya Emniyet Müdürü Arslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı