Antalya'da akciğer kanserinden yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi

Öz geçmişi okunan Öcal'ın cenazesi, duanın ardından cenaze namazı kılınması için Uncalı Mezarlığına gönderildi. Burada kılınan namazı ardından Öcal'ın cenazesi Boğaçayı Mezarlığına defnedildi.

Törene, Öcal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, kurum amirleri ve polis memurları katıldı.

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