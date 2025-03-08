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        Antalya'da akciğer kanserinden yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi

        Antalya'da akciğer kanseri hastalığından hayatını kaybeden kıdemli başpolis memuru son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:53
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        Antalya'da akciğer kanserinden yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi
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        Antalya'da akciğer kanseri hastalığından hayatını kaybeden kıdemli başpolis memuru son yolculuğuna uğurlandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde görev yapan kıdemli başpolis memuru Ufuk Öcal (52) için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Törene, Öcal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, kurum amirleri ve polis memurları katıldı.

        Öz geçmişi okunan Öcal'ın cenazesi, duanın ardından cenaze namazı kılınması için Uncalı Mezarlığına gönderildi. Burada kılınan namazı ardından Öcal'ın cenazesi Boğaçayı Mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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