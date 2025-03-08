Antalya'da akciğer kanserinden yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi
Antalya'da akciğer kanseri hastalığından hayatını kaybeden kıdemli başpolis memuru son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya'da akciğer kanseri hastalığından hayatını kaybeden kıdemli başpolis memuru son yolculuğuna uğurlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde görev yapan kıdemli başpolis memuru Ufuk Öcal (52) için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, Öcal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, kurum amirleri ve polis memurları katıldı.
Öz geçmişi okunan Öcal'ın cenazesi, duanın ardından cenaze namazı kılınması için Uncalı Mezarlığına gönderildi. Burada kılınan namazı ardından Öcal'ın cenazesi Boğaçayı Mezarlığına defnedildi.
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