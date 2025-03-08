Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salim Mazlum
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı (Dk. 79 Gaich), Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Dk. 70 Soner Dikmen), Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio (Dk. 70 Milosevic)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydın, Alikulov, Hojer, Varesanovic (Dk. 67 Buljubasic), Berkay Özcan, Akintola (Dk. 32 Emrecan Bulut), Olawoyin (Dk. 90 Mithat Pala), Zeqiri (Dk. 90 Ayberk Karapo), Sowe
Goller: Dk. 59 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 90 (Penaltıdan) ve 90+7 Gaich (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Alikulov, Dk. 76 Buljubasic (Çaykur Rizespor), Dk. 47 Veysel Sarı (Onvo Antalyaspor)
ANTALYA
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