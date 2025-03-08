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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 18:20 Güncelleme: 08.03.2025 - 18:20
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Cihan Aydın, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salim Mazlum

        Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı (Dk. 79 Gaich), Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Dk. 70 Soner Dikmen), Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio (Dk. 70 Milosevic)

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydın, Alikulov, Hojer, Varesanovic (Dk. 67 Buljubasic), Berkay Özcan, Akintola (Dk. 32 Emrecan Bulut), Olawoyin (Dk. 90 Mithat Pala), Zeqiri (Dk. 90 Ayberk Karapo), Sowe

        Goller: Dk. 59 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 90 (Penaltıdan) ve 90+7 Gaich (Onvo Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Alikulov, Dk. 76 Buljubasic (Çaykur Rizespor), Dk. 47 Veysel Sarı (Onvo Antalyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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