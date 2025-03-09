Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GainPark
Hakemler: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy, Richard, Cordova, Vilhena, Makouta, Sporar
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Morata, Osimhen
Gol: Dk. 23 Vilhena (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Barış Alper Yılmaz, Dk. 45+1 Lemina (Galatasaray)
ANTALYA
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