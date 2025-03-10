Antalya'da ilkokul öğrencilerine raylı sistem eğitimi verildi

Bakım atölyesini de gezen öğrenciler, tramvayların bakım ve temizlik süreçlerini gözlemledi, sürücü kabinine girerek kontrol sistemlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Trafik kontrol merkezine yapılan ziyarette, kameralar aracılığıyla tramvay hatları incelendi ve durak kuralları hakkında bilgi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya Ulaşım AŞ tarafından ilkokul öğrencilerine raylı sistemler ve toplu taşıma araçlarının bilinçli kullanımı konusunda eğitim gezisi düzenlendi.

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