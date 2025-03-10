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        Kepez'de "çöp taksi" uygulaması hayata geçirildi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde daha temiz bir çevre için "çöp taksi" uygulamasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:23
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        Kepez'de "çöp taksi" uygulaması hayata geçirildi
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde daha temiz bir çevre için "çöp taksi" uygulamasına başlandı.

        Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dar sokaklara kolaylıkla girebilen çöp taksi, konteyner yanına atılan çöplerin de hızla toplanarak, çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasını sağlıyor.

        Temizlik ekiplerince düzenli olarak boşaltılan konteynerlerin yanına atılan çöplerin hemen toplanmasını sağlayan "çöp taksi" uygulaması, tek seferde 1,5 ton çöp alabiliyor.

        Sabah 08.00 ile gece 24.00 saatleri arasında iki ekip tarafından hizmet veriliyor. Yeraltı konteynerlerinin yanına bırakılan poşetler, cadde üzerindeki normal konteynerlere sığmayan bitki parçaları, kartonlar gibi taşan atıkları toplamak amacıyla kullanılıyor.

        "0 555 024 07 07" numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirilen çöp şikayetleri, çöp taksi uygulamasıyla anında çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, temiz bir çevrenin sadece belediyelerin değil, tüm komşularının ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, ilçede ortalama 89 çöp şikayet varken, bu sayının 8’e düşürüldüğünü bildirdi.

        Galeri
        Galeri

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