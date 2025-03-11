Kumluca'da öğrencilerden "Bir Koli İyilik Binlerce Gülüş" projesi
Kumluca'da Müjgan Çetin Ortaokulu bünyesindeki Turuncu Meclis Üyesi öğrencileri, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileleri buluşturmayı amaçlayan "Bir Koli İyilik Binlerce Gülüş" projesi başlattı.
Kumluca'da Müjgan Çetin Ortaokulu bünyesindeki Turuncu Meclis Üyesi öğrencileri, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileleri buluşturmayı amaçlayan "Bir Koli İyilik Binlerce Gülüş" projesi başlattı.
Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir'i ziyaret ederek, sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi verdi.
Tekdemir de öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.
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