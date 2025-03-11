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        Kumluca'da öğrencilerden "Bir Koli İyilik Binlerce Gülüş" projesi

        Kumluca'da Müjgan Çetin Ortaokulu bünyesindeki Turuncu Meclis Üyesi öğrencileri, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileleri buluşturmayı amaçlayan "Bir Koli İyilik Binlerce Gülüş" projesi başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:06
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        Kumluca'da öğrencilerden "Bir Koli İyilik Binlerce Gülüş" projesi
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        Kumluca'da Müjgan Çetin Ortaokulu bünyesindeki Turuncu Meclis Üyesi öğrencileri, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileleri buluşturmayı amaçlayan "Bir Koli İyilik Binlerce Gülüş" projesi başlattı.

        Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir'i ziyaret ederek, sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi verdi.

        Tekdemir de öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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