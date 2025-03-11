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        Antalya'da ramazan ruhu yaşatılmaya devam ediyor

        Antalya'da ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu yaşatılmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:16
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        Antalya'da ramazan ruhu yaşatılmaya devam ediyor
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        Antalya'da ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu yaşatılmaya devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ihtiyaç sahibi ailelere hem gıda kolisi desteği sağlıyor, hem de Mobil Aşevi Tırı ile mahallelerde iftar için sıcak yemek dağıtıyor. Halk Ekmek Fabrikası'nda da üretilen ramazan pidesi uygun fiyatla vatandaşlara sunuluyor.

        Ramazan ayı kapsamında 19 ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı sürdürülüyor. Hazırlanan koliler, ekipler tarafından hanelere teslim ediliyor.

        Mobil Aşevi Tırı, her gün farklı mahallelerde iftar öncesinde sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Merkez Aşevi'nde sabahın erken saatlerinde başlayan yemek hazırlıkları gün boyu devam ederken, hazırlanan dört çeşit sıcak yemek vatandaşlara sunuluyor.

        Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş, bu yıl ilk kez 250 gramlık ramazan pidesi üretimini gerçekleştirerek Halk Ekmek büfelerinde 15 liradan satışa sunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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