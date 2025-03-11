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        Başkan Böcek'ten İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:12 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:17
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        Başkan Böcek'ten İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Böcek, mesajında, Türk milletinin milli ve manevi değerlerine olan bağlılığını ve vatan, bayrak sevgisini içinde barındıran İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılının kutlandığını belirtti.

        Bu marşı Türk milletine armağan eden Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anan Böcek, şunları kaydetti:

        "İstiklal Marşı'nın dizelerinde, Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesini ve kahramanlık tarihini anlatan Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda milletin gösterdiği direnci, vatan sevgisini, özgürlük ve bağımsızlık için verdiği savaşı dile getirir. İstiklal Marşı, aynı zamanda Türk Milleti'nin bağımsızlık yolundaki kararlılığını ve azmini simgeler. 'Korkma' diye başlayan bu marş, Türk Milleti’nin hiçbir şekilde özgürlüğünden vazgeçmeyeceği ve bağımsızlık için her türlü fedakarlığı yapacağı mesajını verir."

        Böcek, her zaman moral ve güç kaynağı olan Türk olmanın gururunu yaşatan İstiklal Marşı'nın yüreklerde sonsuza kadar yaşayacak milli bir miras olduğunu vurguladı.

        Cumhuriyetin temellerini güçlendiren bu kutsal değerleri daima yaşatacaklarını aktaran Böcek, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri şükranla andı.

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