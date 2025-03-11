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        Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'da teknik direktörlüğe Mehmet Altıparmak getirildi

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 22:26 Güncelleme: 11.03.2025 - 22:38
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        Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'da teknik direktörlüğe Mehmet Altıparmak getirildi
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        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi.

        Teknik direktör Aziz Gökhan Geylani ile yollarını ayıran Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, bu görev için tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Altıparmak ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce birçok kulüpte şampiyonluk yaşayan başarılı teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmıştır. Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak'a şampiyonluk yolunda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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