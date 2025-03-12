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        Antalya Büyükşehir Belediyesinden istihdama katkı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde (ATASEM) kursiyerler, aldıkları eğitimlerle yeni iş fırsatlarına sahip oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:43
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        Antalya Büyükşehir Belediyesinden istihdama katkı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde (ATASEM) kursiyerler, aldıkları eğitimlerle yeni iş fırsatlarına sahip oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce kişiye iş imkanı sunan meslek edindirme kursu ATASEM de kursiyerler hobi edinmekle beraber yeni iş imkanlarına da kavuşuyor.

        ATASEM Kepez Kurs Merkezi'nde Türk mutfağı, Gaziantep mutfağı, aşçı yardımcılığı, kuaförlük, protez tırnak yapımı, bilgisayar, kadın elbise dikimi, pastacılık, okuma yazma kursu gibi sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda verilen derslerle kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi oldu.

        Kursiyer İlayda Selda Kalay, özel aşçılık kurslarının çok pahalı olduğunu ve bu tür kursların ücretsiz olarak düzenlenmesinin meslek edinmek isteyen gençler için önemli olduğunu ifade etti.

        Kursiyer olarak başladığı ATASEM’de eğitmen olarak görev yapan Sultan Şahin Kocabıyık da yıllardır düzenlenen makyaj, protez tırnak, saç bakım kursu ve kuaförlük kurslarına katılarak eğitim aldığını belirtti.

        Derslerle sertifika aldığını da ifade eden Kocabıyık, ATASEM'in kendisine istihdam sağlayarak, eğitmen olduğunu bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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