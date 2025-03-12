Antalya'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişinin ise 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Savaş T. (48) ve tutuksuz yargılanan sanık F.İ. katıldı.

Müştekiler ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkemeye sunulan Fadim T'ye ait detaylı otopsi raporunda, maktulün vücuduna 9 kurşun isabet ettiği ve tırnaklarının arasında erkek DNA'sına rastlandığı bilgilerinin yer aldığı okundu.

Ayrıca, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor da mahkemeye sunuldu.

Fadim T'nin ölmeden önce kaydettiği öne sürülen ve sanık Savaş T'ye ait olduğu belirlenen ses kayıtları da mahkemede dinlenirken, kayıtlarda sanığın maktule karşı tehditlerinin bulunduğu iddia edildi.

Maktul ile sanığın kızları olan İ.T'nin, annesini ölü olarak bulduktan sonra 112 acil servis hattını araması ve yardım isterken ağladığı anlara ilişkin ses kayıtları da mahkemede dinletildi.

İ.T'nin annesi için ağladığını duyan mahkeme salonundaki maktul yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yine olay günü sanıkların cinayet öncesi maktulün evine gelişi ve sonrasında binadan çıkıp araçla gittiği anların video kayıtları da salonda izletildi.

- "Kadın öldüren adam değildir"

Söz verilen sanık Savaş T, mahkeme sürecinde kendisi hakkında canavar, tecavüzcü ve sapık algısı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürerek, "Kadın öldüren adam değildir. Bir cinnet anı oldu. Olay günü 9 el ateş ettiğimin farkında değildim. Bir darağacı olsa kafamı koymaktan çekinmem." diye konuştu.

Tutuksuz sanık F.İ. de olay günü tarafları barıştırmak amacıyla evlerine gittiğini savunarak, "Benim üzerime neden bu kadar çok gelindiğini anlamıyorum. Psikolojim bozuldu. Sanki ben öldürmüşüm gibi davranılıyor. Tarafları barıştırmaya gittim, iki tarafın ortasında kaldım." dedi.

- "Sanıklar bu cinayeti tasarlayarak işlemişler" iddiası Maktulün kardeşi Canan Ateş, ablasının evliliği boyunca tehdit edildiğini, tutuksuz sanık F.İ'nin de cinayete ortak olduğunu iddia ederek, "Maktul, daha önce F.İ'yi madde kullandığı için işten çıkarmıştı. Sanıklar bu cinayeti tasarlayarak işlemişler ama farklı konuşuyorlar." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın akıl sağlığı ile ilgili yeni raporun yerinde olduğu yönündeki rapora itiraz eden sanık avukatlarının yeni rapor talebini reddedip, tutuklu sanık Savaş T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - "Benim çocuğum suçsuzdu" Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan maktulün annesi Mediha Saçlı, mahkemede ses kayıtlarını dinleyince titrediğini belirterek, "İnşallah adalet yerini bulacak. Kızımın kanı yerde kalmayacak. Ciğerim yanıyor, kalbim yanıyor. Çocuğumu toprağa koydular. İnşallah adalet yerini bulsun. Vicdan yok sende, insan değilsin zaten katil. Kadınlar, çocuklar öldürülmesin. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Kimse kadınları ve çocukları öldürmesin. Benim çocuğum suçsuzdu." dedi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına müşteki avukatlığı yapan Yağmur Burçin Sayın da sanık avukatlarının tahrik hükümlerinden faydalanmaya çalıştığını savunarak, "Fadim için buradayız, adaleti sağlamak için burada bulunuyoruz. Lütfen kadınlar ölmesin." diye konuştu. Sayın, duruşmada ses kaydı dinletilen çiftin kızları İ.T'nin 112 Acil Servis hattına annesinin dişlerinin kırık olduğundan bahsettiğini belirterek, Fadim T'nin öldürülmeden önce darbedildiğini düşündüklerini belirtti. Sayın, mahkemede dinletmek istedikleri tanıkların, sanık yakınları tarafından tehdit edildiğini ve bu yüzden duruşmaya çıkartamadıklarını savundu. - Olay Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki sitede yöneticilik yapan Fadim T. (52), 12 Eylül 2024'te birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah, silahla öldürülmüş halde bulunmuştu.